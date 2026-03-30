Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zug am Bahnhof Görlitz mit großflächigem Graffiti besprüht

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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

Am Freitagvormittag wurde die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf darüber informiert, dass auf dem Bahnbetriebshof ein Zug der TRILEX Länderbahn großflächig mit Graffiti besprüht worden war.

Einsatzkräfte begaben sich daraufhin zu dem betreffenden Triebwagen, der im Bahnbetriebshof Reichenbacher Straße Görlitz stand. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht.

Das großflächige, dreiteilige Graffiti erstreckte sich über den gesamten Triebwagen. Die einzelnen Teile waren jeweils etwa 1,90 Meter mal 8 Meter groß und wurden nach ersten Ermittlungen zufolge innerhalb der vergangenen 36 Stunden angebracht.

Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf einen fünfstelligen Betrag beziffert.

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