Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei Brüder - Beide ohne Fahrerlaubnis

Görlitz (ots)

Am vergangenen Samstag wurden zwei polnische Brüder (49 und 56 Jahre) auf der BAB 4 in der Nähe von Görlitz durch die Bundespolizei kontrolliert. Der große Bruder konnte als Fahrer des PKW allerdings keinen Führerschein vorzeigen. Nach reichlicher Überlegung fiel ihm dann ein, dass die polnischen Behörden seinen Führerschein schon vor einiger Zeit beschlagnahmt hatten. Da das Fahren ohne Fahrerlaubnis eine Straftat darstellt, wurde gegen den Mann Strafanzeige erstattet. Der kleine Bruder, der die Situation retten wollte, bot sich den Polizeibeamten als Fahrer für die Weiterfahrt an. Er ging auf die Beamten zu und hielt ihnen seinen Führerschein unter die Nase. Was dann geschah, war wohl nicht in seinem Sinne. Die Polizeistreife enttarnte seinen Führerschein als Totalfälschung. Nun bestand auch gegen ihn ein Straftatverdacht. Ihm wurde Urkundenfälschung vorgeworfen. Und weiterfahren konnte er auch nicht mehr. Nach der Beanzeigung durften die Brüder zu Fuß ihre Reise fortsetzen.

