BPOLI LUD: 475 Euro Geldstrafe waren noch offen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Görlitz; Weißwasser (ots)

Einen per Haftbefehl gesuchten 41-Jährigen konnten Bundespolizisten am Sonntagabend (05. Mai 2019) in Podrosche festnehmen. Nach dem in Zary (Polen) lebenden Mann fahndete die Staatsanwaltschaft Schweinfurt.

Wegen Diebstahls war der 41-Jährige vom Amtsgericht Schweinfurt im Oktober 2017 zu einer Geldstrafe von insgesamt 475 Euro verurteilt worden.

Da der aus Polen stammende Mann in der Lage war die Geldstrafe zu begleichen, ersparte er sich einen Aufenthalt hinter Gittern und setzte kurze Zeit später seine Reise fort.

