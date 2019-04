Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Waren mitgenommen, aber nicht mitbezahlt

Görlitz (ots)

Am Mittwochnachmittag ertappten Bundespolizisten einen Görlitzer mit Waren, die er nachweislich nicht bezahlt hatte. In der Zittauer Straße waren die Beamten in der Nähe eines Supermarktes auf den 33-Jährigen aufmerksam geworden. Während einer Kontrolle kamen in den Taschen seiner Jacke zwei Packungen Batterien, in seinem Rucksack Katzenfutter, Lebensmittel, ein Fahrradcomputer sowie drei Mikro-USB-Ladekabel zum Vorschein. Innerhalb kurzer Zeit wurde ermittelt, dass der eine Teil der Dinge aus einer Verkaufseinrichtung in der Görlitzer Südstadt, der andere Teil der Dinge in einem Markt in Görlitz-Königshufen entwendet wurde. Das Stehlgut ist inzwischen an die Eigentümer zurückgegeben worden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls übernahm das Neißerevier.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 67 21

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell