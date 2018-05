BPOLI LUD: Rauschgift und Einhandmesser wandern in die Asservatenkammer

Görlitz (ots) - Rauschgift mit einem Gewicht von etwa 10,4 Gramm als auch ein grundsätzlich verbotenes Einhandmesser wanderten am Mittwochabend in die Asservatenkammer der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf. Sowohl das Cannabis, das Haschisch als auch das Messer waren im Rucksack eines 21-Jährigen gefunden worden. Den jungen Mann aus Görlitz hatten Bundespolizisten in der Görlitzer Altstadt angetroffen. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Hinsichtlich des sichergestellten Einhandmessers hat der Eigentümer mit einem Verwarn- oder Bußgeld i. S. d. Waffengesetzes zu rechnen.

