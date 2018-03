BPOLI LUD: Mit verbotenen Waffen unterwegs

Görlitz (ots) - In zwei Fällen ermittelt die Bundespolizei Ludwigsdorf wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Am Donnerstag den 01. März 2018 waren den Beamten innerhalb weniger Stunden zwei Personen aufgefallen, die Waffen mit sich führten, für die sie sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Am frühen Donnerstagmorgen kontrollierten Bundespolizisten an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf einen BMW mit polnischer Zulassung. Die Beamten entdeckten in der Seitenablage der Fahrertür einen griffbereiten Teleskopschlagstock. Dies stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Für das eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren musste der in Warschau lebende 34-jährige Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro hinterlegen.

Nur wenig später wurden die Fahnder erneut in der Seitenablage eines BMWs fündig. Ein 32-jähriger Pole hatte dort griffbereit ein Butterflymesser und ein Reizstoffsprühgerät ohne das erforderliche Prüfzeichen platziert. Ohne Messer und Reizstoffsprühgerät, dafür aber mit entsprechender Strafanzeige im Gepäck, konnte er anschließend seine Reise fortsetzen.

