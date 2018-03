BPOLI LUD: Nach Tankbetrug festgenommen

Görlitz (ots) - Nach einem an der Raststätte Oberlausitz begangenen Tankbetrug konnte die Bundespolizei die Übeltäterin bereits an der Autobahnanschlussstelle Nieder Seifersdorf dingfest machen.

Am Donnerstagvormittag, den 01. März.2018, meldete sich ein Angestellter der Autobahn-Tankstelle Oberlausitz bei der Polizei und teilte mit, dass gerade ein dunkelgrauer Ford Mondeo mit polnischen Kennzeichen an einer Zapfsäule getankt habe und dann jedoch ohne zu bezahlen auf der A4 in Richtung Polen davonraste.

Die Freude der Fahrerin über den vermeintlich kostenlosen Sprit währte jedoch nicht allzu lange. Die sofort verständigten Beamten der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, konnten das Fahrzeug kurze Zeit später an der Autobahnanschlussstelle Nieder Seifersdorf einer Kontrolle zuführen und die polnische Fahrerin festnehmen.

Der Sachverhalt wurde noch vor Ort zuständigkeitshalber an das Autobahnpolizeirevier Bautzen übergeben. Auf die 35-Jährige Polin wartet nun ein Strafverfahren wegen Betrugs.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell