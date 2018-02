BPOLI LUD: Arbeitslohn beschlagnahmt, Aufenthalt beendet

Görlitz (ots) - An der BAB 4 Anschlussstelle Kodersdorf ist Dienstnachmittag (27. Februar 2018) ein auf den Weg in die Ukraine befindlicher Reisebus von der Bundespolizei angehalten worden. Bei der Kontrolle der Passagiere fielen den Polizisten zwei ukrainische Männer (51, 39) auf.

Im Gepäck des 51-Jährigen fanden sich Hinweise, die auf einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland hindeuteten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Ukrainer bereits seit mehreren Jahren in München lebt und es ihm gelungen war die dortigen Behörden von seinem vermeintlich legalen Aufenthalt zu überzeugen. Doch damit ist jetzt Schluss, die bayrischen Behörden wurden umgehend über den aktuellen Sachstand in Kenntnis gesetzt.

Aufzeichnungen die den Verdacht auf Schwarzarbeit zuließen, wurden dem 39-Jährigen zum Verhängnis. In einer späteren Vernehmung räumte der Ukrainer dann auch ein, ohne Erlaubnis einer Erwerbstätigkeit in Dortmund nachgegangen zu sein. Vor der Übergabe an die zuständige Ausländerbehörde erfolgte die Beschlagnahme des im Baugewerbe illegal erlangten Arbeitslohnes in Höhe von 2500 Euro.

Die Ausländerbehörde prüft derzeit die Beendigung des Aufenthalts. Beide Männer werden die Bundesrepublik Deutschland voraussichtlich noch heute (28. Februar 2018) verlassen müssen und für die nächsten Jahre ein Einreiseverbot erhalten.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Ralf Zumbrägel

Telefon: 0 35 81 - 48 17 22

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

twitter: @bpol_pir

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell