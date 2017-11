BPOLI LUD: Bundespolizei nimmt 24 irakische Migranten in Gewahrsam

Görlitz (ots) - Am Abend des 16. November 2017 nahm die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in der Oberlausitz insgesamt 24 Migranten in Gewahrsam.

Die Beamten stellten die offensichtlich aus Polen kommende Personengruppe nach einem Bürgerhinweis in Rietschen (Ortsteil Neuliebel) fest.

Eigenen Aussagen zufolge wurden die 20 erwachsenen Frauen und Männer sowie vier Kinder mit einem Transporter nach Deutschland verbracht. Bei dem Transporter handelte es sich vermutlich um das Schleusungsfahrzeug. Die Bundespolizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Um den Nahbereich nach weiteren Personen abzusuchen, kam ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz. Bisher konnte der Transporter nicht ausfindig gemacht werden.

Nach einer ersten Einschätzung befinden sich die aus dem Irak stammenden Kurden in einem guten gesundheitlichen Zustand. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützte die Bundespolizei bei der Versorgung und Verpflegung der eingeschleusten Personen. Die Ermittlungen dauern zum jetzigen Zeitpunkt an.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Ralf Zumbrägel

Telefon: 0 35 81 - 48 17 22

twitter: @bpol_pir

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell