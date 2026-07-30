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BPOLP Potsdam: Die Bundespolizei stellt ihre Nachwuchswerbung neu auf

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Potsdam (ots)

Auf der gamescom in Köln (26. bis 30. August) wird Nachwuchsgewinnung zum Match: Mit RC-Cars, Creators und einer echten Rocket-League-Arena zeigt die Bundespolizei, wie modern Nachwuchsgewinnung im öffentlichen Dienst heute aussehen kann. Begleitet von den Gaming-Creators "Mexify" und "Davenite", ist der Auftritt der bislang sichtbarste Schritt, sich verstärkt den jüngeren Generationen zuzuwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeipräsidium
Telefon: (0331) 97 997 9410
Fax: (0331) 97 997 1010
E-Mail: presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell

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