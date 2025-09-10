Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter zahlte mit Falschgeld - Wer kennt diesen Mann?

Swisttal (ots)

Das Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei sucht auf richterlichen Beschluss nach einem bislang unbekannten Mann, der am 21.02.2024 ein über eine Internetplattform erworbenes Mobiltelefon mit Falschgeld bezahlt hatte. Die an den Geschädigten übergebenen Gelscheine waren, wie sich später herausstellte, gefälscht.

Der Tatverdächtige wurde von dem Geschädigten bei der Übergabe in Swisttal fotografiert.

Die Fotos sind unter https://polizei.nrw/fahndung/175407 im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk24.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell