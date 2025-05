Polizei Bonn

POL-BN: Vermisstenfahndung der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises: 36-jähriger Mann aus Siegburg vermisst

Siegburg (ots)

Seit Dienstagabend (06.05.2025) wird der 36-jährige Mehmet Ü. aus Siegburg vermisst. Um 20:00 Uhr hatte er zuletzt telefonischen Kontakt zu seinen Angehörigen. In diesem Gespräch deuteten Hinweise auf eine mögliche Beeinträchtigung seiner seelischen Gesundheit hin. Als er am nächsten Tag weder erreichbar noch auffindbar war, erstattete seine Familie eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Die bisherigen Ermittlungen haben keine konkreten Hinweise zu seinem Aufenthaltsort ergeben. Meldungen, dass der 36-Jährige am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn und in einem Netto-Supermarkt in Königswinter gesehen wurde, konnten nicht bestätigt werden.

Die Ermittler bitten daher um Unterstützung aus der Bevölkerung. In Abstimmung mit der Familie wurde ein Bild des Vermissten veröffentlicht, das im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/167793 eingesehen werden kann.

Wer hat den 36-jährigen Mehmet Ü. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell