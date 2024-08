Polizei Bonn

POL-BN: Schussabgabe in Bonn-Oberkassel - Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdeliktes - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Nach einer Schussabgabe in Bonn Oberkassel am vergangenen Samstag (10.08.2024) hat eine Mordkommission der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwalt die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Zur Tatzeit gegen 23:15 Uhr bemerkte eine 67-jährige Anwohnerin der Königswinterer Straße einen lauten Knall. Bei einer Nachschau stellte die Frau ein Loch in einer Fensterscheibe ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus fest. Darüber hinaus auch ein Loch in der Zimmerdecke des betroffenen Raumes. Das besagte Fenster im ersten Obergeschoss, bei dem zur Tatzeit die Rollladen halb geschlossen waren, liegt in Richtung der Kalkuhlstraße. Zum Zeitpunkt der Schussabgabe hielt sich in dem Zimmer keine Person auf.

Die daraufhin alarmierten Streifenwagenbesatzungen der Bonner Polizei konnten vor dem Haus auf der Kalkuhlstraße eine Patronenhülse auffinden und sicherstellen. Eine sofortige Fahndung im Nahbereich führte nicht zur Feststellung eines Verdächtigen. Motiv und Hintergrund der Schussabgabe aus einer scharfen Schusswaffe sind bislang unklar und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit rund um den Tatort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

