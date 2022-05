POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in der Bonner Innenstadt - Polizei berät zu den Themen Taschendiebstahl und Seniorenprävention

Bonn (ots) - Der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil hat im phoenix-Interview im Nachgang zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein eingeräumt, dass in der Vergangenheit im Umgang mit Russland Fehler gemacht worden seien. "Wir hatten immer einen politisch-gesellschaftlichen Konsens in diesem Land, dass wir eng an der Seite Russlands stehen wollen, dass wir die Nähe zu ...

mehr