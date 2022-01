Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Verkehrskommissariat ermittelt nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei suchen Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich in der Zeit von Dienstag (04.01.2022), 16:00 Uhr bis Mittwoch (05.01.2022), 10:15 in Bonn-Endenich ereignet hat.

Der Halter eines braunen VW Passat hatte sein Fahrzeug am Dienstagnachmittag auf der Luisenstraße (Höhe Hausnummer 21) Ecke Lutfridstraße am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Endenicher Straße abgestellt. Am Mittwochmorgen dann entdeckte der Mann einen Schaden am hinteren rechten Bereich des VW. Bei dem Verursacherfahrzeug hat es sich vermutlich um einen gelbes Fahrzeug gehandelt. Entsprechende Lackanhaftungen waren an der Unfallörtlichkeit bzw. an dem beschädigten Wagen sichergestellt worden.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell