Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Demonstration am Freitag, 06.08.2021

Bonn (ots)

Am Freitag (06.08.2021) findet in Bonn eine Demonstration zum Thema "Tigray Genozid" statt. Der Veranstalter, eine Privatinitiative, erwarten bis zu 700 Teilnehmer. Die Versammlung beginnt um 11:00 Uhr am Bonner Hofgarten und wird sich von dort auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:

Erste Fährgasse, Rathenauufer, Wilhelm-Spiritus-Ufer, Dahlmannstraße, Platz der Vereinten Nationen, Deutsche Welle

Die Demonstration endet bis 14:00 Uhr. Es kann zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell