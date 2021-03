Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte setzte gestohlene Bankkarte ein - Wer kennt diese Frau?

Bonn (ots)

Durch die Veröffentlichung mehrerer Fotos, die eine bislang unbekannte Frau beim Geldabheben mit einer gestohlenen Bankkarte zeigen, erhoffen sich die Ermittler des Kriminalkommissariats 35 der Bonner Polizei Hinweise zu ihrer Identität.

Die Frau soll im Zeitraum vom 16.11.2020 bis zum 23.11.2020 in vier Fällen an Geldautomaten in Bonn und Oberkassel insgesamt 2000 Euro Bargeld von dem Konto einer Geschädigten abgehoben haben. Dabei wurde die Verdächtige von Überwachungskameras aufgenommen.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zu der Identifizierung der Verdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Wer die abgebildete Frau kennt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

