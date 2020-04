Polizei Bonn

POL-BN: Vermisstenfahndung: 13-jähriger Alexander H. aus Troisdorf weiter vermisst - Intensive polizeiliche Fahndungsmaßnahmen

Bonn (ots)

Die Polizei sucht derzeit intensiv nach Alexander H. aus Troisdorf. Der 13-jährige gilt seit dem 24.03.2020 als vermisst. Zuletzt wurde er am Montagabend (23.03.2020) gegen 22 Uhr an der Wohnanschrift der Eltern in Kriegsdorf gesehen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Junge in der Nacht zu Dienstag (24.03.2020) unbemerkt sein Elternhaus verlassen hat. Hierbei nahm er sein Handy ohne SIM-Karte und seine Nintendo Switch Spielekonsole mit. (Siehe hierzu auch Pressemeldung der Siegburger Polizei vom 01.04.2020/11:52 Uhr)

Im Zuge der intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurde der 13-Jährige bislang noch nicht angetroffen. Aufgrund der Gesamtumstände hat das für die Bearbeitung von Vermisstenfällen zuständige Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei die Ermittlungen übernommen. Die Bonner Kripo wird hierbei von Fahndungsteams der Siegburger Polizei unterstützt. Aus den durchgeführten polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ergaben sich bislang keine Anhaltspunkte für eine Straftat.

Zu dem auf dem Fahndungsplakat gezeigten vermissten 13-Jährigen liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

ca.163 cm groß schlanke Statur braune Augen blondes, kurzes Haar

Zuletzt war er mit einem schwarzen Pullover mit Kapuze von Hollister, einer schwarzen Winterjacke, einer dunkelblauen Jeans und schwarzen Adidas Turnschuhen mit grünen Sprenkeln bekleidet. Nach dem aktuellen Sachstand hat der 13-Jährige zusätzlich ein schwarzes Base-Cap, einen dunkelblauen Kapuzenpullover (Hoodie) von Hollister, eine hellblaue Jogginghose und schwarze Kopfhörer mitgenommen. In der Vergangenheit soll sich der Vermisste im Raum Siegburg, in der Nähe des Bonner Hauptbahnhofes und auch in Köln aufgehalten haben. In diesen Bereichen verteilten polizeiliche Einsatzkräfte am 02.04.2020 Handzettel mit entsprechenden Fahndungsaufrufen und hängten Fahndungsplakate auf.

Bislang ergaben sich noch keine konkretisierbaren Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des vermissten Jungen.

Die Polizei fragt daher: Wer hat Alexander gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.

Polizei Bonn

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

