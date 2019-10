Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: 12-jähriger Junge vermisst - Polizei sucht nach Sebastian N.

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 12-jährigen Sebastian N. aus Rheinbach. Der Vermisste verließ am vergangenen Mittwoch (16.10.2019) gegen 11:00 Uhr nach einem Streit seine Wohnanschrift im Rheinbacher Zentrum. In den Abendstunden desselben Tages wurde der 12-Jährige noch einmal an der Aachener Straße gesehen, lief dabei aber vor seinen Eltern weg.

Von der Polizei eingeleitete Fahndungs- und Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Auch Ermittlungen bei bekannten Kontaktpersonen sowie an den üblichen Anlauforten führten bisher nicht zum Antreffen des Jungen. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für seinen aktuellen Aufenthaltsort oder mögliche weitere Anlaufadressen vor. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Sebastian N. wird wie folgend beschrieben:

1,65 m groß - schlanke Statur - dunkle Haare - dunkle Augen - bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze, schwarzer Jogginghose und schwarzen Sportschuhen der Marke Nike.

Möglicherweise führt er ein schwarzes Fahrrad und einen braunen Rucksack mit sich.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell