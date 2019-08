Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung nach Straßenraub in Holzlar

Jugendliche unter Verdacht

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei veröffentlicht Fotos mehrerer Tatverdächtiger. Die jungen Männer sollen am 9. Juli 2019, gegen 17:45 Uhr, in Holzlar drei Jugendliche bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Da die bisherigen polizeilichen Maßnahmen nicht zur Identifizierung der Verdächtigen geführt haben, erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss zur Veröffentlichung der Fotos. Wer Angaben zu den Verdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem Kriminalkommissariat 32 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell