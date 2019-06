Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef-Aegidienberg: 18-Jähriger vermisst - Polizei sucht nach Paul K.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 18-jährigen Paul K. aus Aegidienberg. Zuletzt gesehen wurde er in der Nacht zu Sonntag (16.06.2019) um 01:30 Uhr in Aegidienberg, wo er sich an der Ecke Aegidienberger Straße / Höveler Straße von Freunden verabschiedete, um nach Hause zu gehen. Dort kam der 18-Jährige aber nicht an. Derzeit liegen keine konkreten Anhaltspunkte für seinen aktuellen Aufenthaltsort vor. Bereits eingeleitete Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Mantrailer-Suchhund eingesetzt wurde, führten nicht zum Antreffen des 18-Jährigen. Deswegen bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Paul K. wird wie folgend beschrieben:

Etwa 1,80 m groß - schlanke Statur - blonde, kurze Haare - graues Basecap mit Batman-Logo - blaue Windjacke - graue Jogginghose - grau-schwarze Turnschuhe.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell