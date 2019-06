Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 56-Jähriger nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Im Polizeigewahrsam endete der Donnerstagabend (06.06.2019) für einen 56-jährigen Mann. Er hatte gegen 20:40 Uhr Bekleidungsartikel im Wert von rund 100,- Euro aus einem Kaufhaus an der Bonner Poststraße entwendet, wurde dabei jedoch vom Personal beobachtet und gestellt. Zuvor hatte er die Sicherungsetiketten der Artikel entfernt.

Zeitgleich alarmierte Beamte der Wache GABI nahmen den Mann, der nach bisherigen Erkenntnissen ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, vorläufig fest. Neben einem Seitenschneider führte der Mann auch ein Messer mit sich. Der 56-Jährige wurde zunächst in das Polizeipräsidium gebracht, wo die Kriminalwache erste Ermittlungen aufnahm. Die Maßnahmen gegen ihn dauern derzeit noch an.

