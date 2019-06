Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Seniorin bei Zusammenstoß mit Radfahrer in Kurpark verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am 29.05.2019 ging die 76-jährige Geschädigte gegen 18:15 Uhr zu Fuß durch den Kurpark in Bad Godesberg aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Stadthalle. Hier wurde sie von einem etwa 10-jährigen Jungen mit dem Fahrrad von hinten angefahren und kam zu Fall. Bei dem Sturz erlitt sie diverse Prellungen sowie einen Bruch des rechten Handgelenks. Zwei Zeuginnen kamen ihr zu Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Zwischenzeitlich entfernte sich der Junge, welcher offensichtlich in Begleitung eines männlichen Erwachsenen war. Keiner der beiden kümmerte sich um die Geschädigte - eine Erreichbarkeit oder Personalien wurden nicht hinterlegt. Weitere Beschreibungsmerkmale zu dem Jungen und seinem Begleiter liegen derzeit nicht vor.

Das zuständige Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des Jungen und seinem erwachsenen Begleiter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

