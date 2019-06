POL-BN: Polizei Neuss: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach vermisstem Dormagener - Mögliche Bezüge nach Bonn

Polizei Bonn

Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach vermisstem Dormagener

Seit Dienstag (28.05.) wird der 54-jährige Dormagener Rainer S. vermisst. An diesem Tag nahm er einen beruflichen Termin in Bonn, an der Agnesstraße war. Anschließend, gegen 11:20 Uhr, verliert sich die Spur des Gesuchten, der nach dem Termin mit seinem grauen Honda, Typ "HR-V" (amtliche Kennzeichen: NE-UN4) mit unbekanntem Ziel aufbrach. Hinweise, dass sich Rainer S. zwischenzeitlich an seiner Anschrift in Dormagen-Stürzelberg aufhielt liegen nicht vor.

Als sich der 54-Jährige mehrere Tage nicht bei Bekannten und seinem Arbeitgeber meldete, wendeten sich diese am Freitag (31.05.) an die Polizei und erstatteten Vermisstenanzeige.

Da nicht auszuschließen ist, dass Rainer S. zum Zeitpunkt seines Verschwindens gesundheitlich angeschlagen war und deshalb sich in hilfloser Lage befinden könnte, veröffentlicht die Polizei ein Bild des Gesuchten mit der Bitte, um Hinweise aus der Bevölkerung auf den derzeitigen Aufenthaltsort.

Rainer S. ist 54-Jahre alt, etwa 180 bis 184 Zentimeter groß und schlank. Er hat eine Glatze und ist Brillenträger (Foto anbei). Beim letzten Kontakt in Bonn, war Rainer S. bekleidet mit einer Arbeitshose in den Farben bräunlich-beige, schwarz und einem T-Shirt (Farbe unbekannt).

Hinweise zum Verbleib des Gesuchten oder zu dem von ihm genutzten grauen Honda "HR-V" nimmt die Polizei in Dormagen unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

