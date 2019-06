Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit schwerem Personenschaden

Bonn (ots)

Am Samstag, den 01.06.2019 gegen 11:40 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 493 zwischen Rheinbach und Rheinbach-Loch ein folgenschwerer Unfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 61jährige Pkw-Fahrerin die Straße Freudenblick, die außerhalb der Ortslage Loch auf die L 493 trifft. An dieser Straßeneinmündung wollte sie nach links in Fahrtrichtung Locher Straße abbiegen und übersah hierbei einen 20jährigen Motorradfahrer, der die L 493 vorfahrtsberechtigt von der Locher Straße in Fahrtrichtung Rheinbach befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der männliche Motorradfahrer frontal gegen die Fahrertür des Pkw der Verkehrsunfallbeteiligten stieß und sich dabei schwer verletzte. Er wurde mit einem alarmierten Rettungshubschrauber in ein Kölner Krankenhaus geflogen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und wurde durch einen vor Ort eingesetzten RTW in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme, die auch die Sperrung der L 493 zur Folge hatte, wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen wird das zuständige Verkehrskommissariat fortgeführt.

