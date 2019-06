POL-BN: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bonn-Duisdorf

Polizei Bonn

Am späten Samstagabend befuhr der 31jährige Fahrer eines Linienbusses die Straße Im Pützengarten und beabsichtigte, weiter geradeaus in die Rene-Schickele-Straße zu fahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein Rollerfahrer vorfahrtsberechtigt die Rochusstraße aus Richtung Euskirchen kommend stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Zweiradfahrer wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt und verblieb dort stationär. In dem Linienbus wurden insgesamt drei Fahrgäste leicht verletzt, von denen eine Person ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 8.000,-- Euro.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das zuständige Verkehrskommissariat.

