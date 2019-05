Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 35-Jähriger nach Personenüberprüfung in Haft

Bonn (ots)

Beamte der Polizeiwache GABI kontrollierten am Freitagabend (24.05.2019) gegen 18:00 Uhr einen 35-jährigen Mann am Kaiserbrunnen. Wie sich herausstellte, wurde der Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls gesucht. Der Mann wurde festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht, von wo aus er am Samstag in eine JVA überstellt wurde.

