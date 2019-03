Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Trunkenheit in Bornheim

Bonn (ots)

Am 30.03.2019 gegen 06:00 Uhr wurde der Bonner Polizei ein Verkehrsunfall in Bornheim, Vorgebirgsstraße gemeldet.

Den ersten Ermittlungen der Beamten der Polizeiwache Bornheim zufolge befuhr der 19-jährige Unfallverursacher die Vorgebirgsstraße in Richtung Breniger Straße. Im Straßenverlauf kam der Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dort eine Hauswand, schleuderte von dort aus gegen eine gegenüberliegende Hauswand und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten in der Atemluft des Unfallverursachers Alkoholgeruch fest, so dass eine Blutprobe entnommen werden musste. Zusätzlich wurde der Führerschein des Autofahrers sichergestellt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und der Uniklinik Bonn zugeführt. Daneben entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall hat das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Bonn übernommen.

