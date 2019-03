Polizei Bonn

POL-BN: Wir wollen Sie und Ihre Familie vor schweren Unfällen schützen. Hier die Geschwindigkeitskontrollen für den Zeitraum vom 25.03. bis 29.03.2019:

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Montag, 25.03.2019: in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg, in Oberbachem auf der Dreikönigenstraße, in Bad Honnef auf der Rottbitzer Straße und in Berghausen auf der L 268;

Dienstag, 26.03.2019: in Lengsdorf auf der Straße An der Ohligsmühle, in Impekoven auf der B 56, in Stieldorf auf der Raiffeisenstraße und in Vilich auf der Niederkasseler Straße;

Mittwoch, 27.03.2019: in Bad Honnef auf der Menzenberger Straße, in Meckenheim auf der Gerhard-Boeden-Straße, in Bonn auf der Adenauerallee und in Mehlem auf der Mainzer Straße;

Donnerstag, 28.03.2019: in Sechtem auf der Bahnhofstraße; in Meckenheim auf dem Baumschulenweg, in Miel auf dem Heidgesweg und in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße;

Freitag, 29.03.2019: in Berkum auf der L 123, in Bonn am Rathenauufer, in Bonn auf der Ludwig-Erhard-Allee und in Oberkassel auf der Königswinterer Straße.

Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell