POL-BN: Bonn-Tannenbusch: 56-Jähriger verbrachte Tag in Polizeizelle

Ein 56-Jähriger Mann bereitete am Montag nicht nur Rettungssanitätern Probleme, er schlug auch nach zwei Polizeibeamten. Die Folge: Er verbrachte daraufhin den Tag in einer Polizeizelle.

Alkoholbedingt war der Mann gegen 11 Uhr in Bonn-Tannenbusch zu Boden gestürzt und hatte sich eine leichte Verletzung zugezogen, die von Rettungssanitätern vor Ort versorgt wurde. Nach der Versorgung weigerte er sich allerdings hartnäckig, den Rettungstransportwagen zu verlassen und seine Personalien zu nennen. Als er von den herbeigerufenen Polizeibeamten nach Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, schlug er mit geballten Fäusten nach ihnen. Daraufhin wurde der Mann fixiert und in das Polizeipräsidium gebracht. Auf Anordnung eines Richters blieb er dort zur Verhinderung weiterer Straftaten bis 20 Uhr. Anschließend konnte der das Präsidium wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

