Polizei Bonn

POL-BN: Bekanntgabe Geschwindigkeitskontrollstellen im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei im Zeietraum 18.03. - 21.03.2019

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Montag, 18.03.2019: in Kessenich auf der Karl-Barth-Straße, in Ludendorf auf der Rathausstraße, in Oberbachem auf der Dreikönigenstraße und in Bonn auf der Pützchens Chaussee;

Dienstag, 19.03.2019: in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Oberpleis auf der Königswinterer Straße, in Beuel auf der Maarstraße und in Bonn auf der Reuterstraße;

Mittwoch, 23.03.2019: in Sandscheid auf der L 268, in Bonn auf der Pützchens Chaussee, in Dersdorf auf der Grünewaldstraße und in Oberpleis auf der Siegburger Straße;

Donnerstag, 20.03.2019: in Rösberg auf der Metternicher Straße, in Bonn auf dem Flodelingsweg, in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße und in Ludendorf auf der Rathausstraße;

Freitag, 21.03.2019: in Bonn An der Ohligsmühle, in Bornheim auf dem Maarpfad, in Berkum auf der Fraunhofer Straße und in Castell auf der Graurheindorfer Straße.

Darüber hinaus können kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet erfolgen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell