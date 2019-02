Polizei Bonn

POL-BN: Bonn Holzlar: Brand eines Wohnhauses; 23.02.2019/09:50 Uhr

Bonn (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Wohnhaus in der Straße "Am Hang" in Bonn Holzlar in Brand. Die 75-jähnrige Wohnhausinhaberin konnte sich aus dem Gebäude retten, nachdem sie durch ihren bellenden Hund geweckt wurde. Der Hund selber konnte nur noch tot geborgen werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Löscharbeiten der Feuerwehr nur unter starkem Atemschutz durchgeführt werden. Es entstand erheblicher Gebäudeschaden, so dass das Haus derzeit unbewohnbar ist. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (HM)

