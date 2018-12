POL-BN: Bad Godesberg: 53-jähriger Fußgänger wird von Pkw erfasst und schwer verletzt

Bonn (ots) - Schwer verletzt wurde ein 53-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Bad Godesberg. Nach Zeugenaussagen soll der Mann gegen 07:00 Uhr die Remagener Straße bei für Füßgänger Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage überquert haben. Ein auf der B9 in Richtung Mehlem fahrender 62-jähriger Autofahrer stieß mit dem Fußgänger zusammen. Durch den Aufprall wurde der 53-Jährige schwer verletzt. Am Unfallort wurde der Verletzte von einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der behandelnden Ärzte sei eine Lebensgefahr nicht auszuschließen. Die Polizei führte eine qualifizierte Unfallaufnahme durch, der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen

