POL-BN: Bonn-Auerberg: Einbrecher steigen über auf Kipp stehende Balkontür ein und entwenden Bargeld

Einbruch In Auerberg am Samstag (08.12.2018) - Hinweise an das KK34 unter 0228/150. Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Besonders leicht wurde es Einbrechern am vergangenen Samstag (08.12.2018) auf der Stockholmer Straße in Auerberg gemacht: In der Zeit von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr kletterten sie dort auf den Balkon einer Hochparterrewohnung und öffneten die auf Kipp stehende Balkontür. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Mit Bargeld konnten die Unbekannten vom Tatort flüchten.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/150 in Verbindung zu setzen.

Die Bonner Polizei warnt: Schließen sie immer alle Fenster und Türen, wenn sie die Wohnung oder das Haus verlassen. Auch gekippte Fenster sind offene Fenster! Sie sind für Einbrecher kein Hindernis sondern ein "leichtes Spiel"! Lassen Sie daher ein auf Kipp stehendes Fenster nicht unbeobachtet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell