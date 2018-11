POL-BN: Foto- und Pressetermin: 50. Bonner Weihnachtsmarkt - Mobile Wache und Fußstreifen sorgen für Sicherheit

Bonn (ots) - Auch zur Jubiläumsausgabe des Bonner Weihnachtsmarkts vom 23. November bis zum 23. Dezember 2018 in der Innenstadt sorgt die Bonner Polizei mit uniformierten und zivilen Streifen für Sicherheit. An allen Markttagen wird auch das Polizei-Mobil seinen traditionellen Standplatz in Höhe des Hauptportals des Bonner Münsters einnehmen. Von der "Wache Weihnachtsmarkt" aus werden die Fußstreifen koordiniert und dort sind die Polizeibeamten jederzeit ansprechbar. Ratsuchende können sich auch wieder an die Anlaufstelle des Stadtordnungsdienstes in der Vivatsgasse wenden.

Die Bonner Polizei lädt Dienstag, 27.11.2018 um 14:45 Uhr zu einem Foto- und Pressetermin ein, an dem neben Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa auch Vertreter der Stadt Bonn teilnehmen. Neben der Vorstellung der Einsatzmaßnahmen zieht die Polizei Bonn eine Bilanz der ersten Einsatztage und informiert über die geplanten Aktivitäten zur Verhinderung von Taschendiebstählen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell