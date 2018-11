POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei fahndet nach überörtlich agierenden Trickdieben

1 weiterer Medieninhalt

Bonn (ots) - Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach zwei Männern, die im Verdacht stehen, am 17.10.2018 einen Trickdiebstahl in einer Bornheimer Bankfiliale begangen zu haben.

Zur Tatzeit gegen 18:10 Uhr betraten die Unbekannten die Räume und verwickelten einen Angestellten in ein Gespräch. Bei einer günstigen Gelegenheit stahl einer der Männer eine Geldmappe mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend verließen beide die Bankfiliale zügig. Hierbei wurden sie von der Überwachungskamera eines benachbarten Geschäftes aufgezeichnet.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass die beiden Unbekannten bereits am 11.09.2018 bei einer Tat mit ähnlicher Vorgehensweise in einem Supermarkt in Geldern (Kreis Kleve) videografiert wurden.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Verdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun auf richterlichen Beschluss Fotos der Männer.

Wer kann Angaben zu der Identität der hier gezeigten Tatverdächtigen machen? Hinweise nehmen die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 37 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

