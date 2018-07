POL-BN: 12-Jährige vermisst - Polizei sucht nach Wlada B.

3 weitere Medieninhalte

Wer hat die 12-jährige Wlada B. gesehen? Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort unter 0228/15-0 oder über den Notruf 110. Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 12-jährigen Wlada B. aus Bonn. Der letzte Kontakt zu der Vermissten bestand zuletzt am Dienstagmorgen (03.07.2018) in einer Jugendeinrichtung in der Bonner Innenstadt. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ihren Aufenthaltsort vor. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht Fotos des Mädchens.

Wlada B. wird wie folgt beschrieben:

Etwa 155 cm groß - schlank - helle Haut - an den Seiten ausrasierte kurze Haare - jungenhafte Erscheinung

Wer das vermisste Mädchen gesehen oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell