POL-BN: Bonner City: Ladendieb entwendete Sonnenbrillen - Vorläufige Festnahme

Bonn (ots) - In den Nachmittagsstunden des 03.05.2018 nahm die Polizei in einem Geschäft auf der Remigiusstraße in der Bonner City einen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest: Der zunächst unbekannte Mann war gegen 14:45 Uhr in dem Ladenlokal von Sicherheitsmitarbeitern beobachtet wurden, als er zwei hochwertige Sonnenbrillen aus einer Auslage nahm und in seine Umhängetasche steckte. Anschließen verließ er das Ladenlokal, ohne die beiden Brillen zu bezahlen. Der Sicherheitsmitarbeiter sprach den Mann daraufhin an und alarmierte eine Polizeistreife. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass die Umhängetasche des 27-Jährigen augenscheinlich mit einer Folie präpariert wurde. Der Verdächtige, der der Polizei wegen gleicher Delikte bereits bekannt ist, wurde zunächst vorläufig festgenommen und nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das zuständige KK 36 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

