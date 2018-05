POL-BN: Termin: Sicherheit für Frauen - Vortragsveranstaltung in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Bonn

Bonn (ots) - Sicherheit für Frauen Vortragsveranstaltung in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Bonn

Am Montag, 07.05.2018, referiert Kriminalhauptkommissarin Cornelia Rösgen um 18:00 Uhr zum Thema "Sicherheit für Frauen". Die Teilnahme an der Veranstaltung, die in der Räumen der Volkshochschule in Bonn-Bad Godesberg, Am Michaelshof 2, stattfindet, ist kostenfrei, Anmeldungen bei der VHS-Bonn werden erbeten.

Sexuelle Belästigung, körperliche Übergriffe, Stalking, Häusliche Gewalt - wie kann ich damit umgehen? In diesem Vortrag erhalten Sie Tipps und Informationen, wie Sie sich in den verschiedenen Situationen verhalten können und welche rechtlichen Möglichkeiten sie haben. Ziel ist, Verhaltenssicherheit zu gewinnen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, im Ernstfall richtig zu reagieren.

Die Dozentin ist Kriminalhauptkommissarin beim Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite der VHS-Bonn: https://www.vhs-bonn.de/programm/lebens-gestaltendes-lernen.html?action%5B144%5D=course&courseId=484-C-V2365&filter%5BcatId%5D=484-CAT-KAT141&rowIndex=1

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 15-1021 bis -1023

Fax: 0228 15-1202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell