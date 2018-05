POL-BN: Bonn-Castell: Unbekannter bei Einbruchsversuch auf Balkon überrascht - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Am Mittwoch, 02.05.2018, versuchte ein bislang Unbekannter in ein Wohnheim in der Straße Am Wichelshof einzubrechen.

Zur Tatzeit gegen 13:30 wurde ein Bewohner des Hauses auf eine männliche Person auf einem Balkon aufmerksam. Dieser stand vor der Balkontür des Zeugen und widmete sich den dort gelagerten Getränkekästen. Als er vom Bewohner angesprochen wurde, behauptete er zunächst, dort zu wohnen. Als der Zeuge damit drohte, die Polizei zu holen, flüchtete er in Richtung Römerstraße. Nach der Flucht des Mannes stellte der Zeuge Hebelspuren an seiner Balkontür fest. Die von der alarmierten Polizei sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Unbekannten. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 1,80 m groß - blonde oder rötliche kurze Haare - helle Haut mit rötlichen Flecken - schmale Statur - bekleidet mit einer schwarzen oder dunkelblauen Kappe, einer schwarzen oder dunkelblauen Bomberjacke, Bluejeans und schwarze Handschuhen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat nach erfolgter Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat zum genannten Tatzeitpunkt etwas beobachtet? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0228/15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell