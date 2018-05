POL-BN: Bekanntgabe Geschwindigkeitskontrollstellen der Bonner Polizei im Zeitraum 07. - 11.05.2018

Bonn (ots) - Montag, 07.05.2018: in Lengsdorf An der Ohligsmühle, in Beuel Maarstraße und Pützchens Chaussee und in Bad honnef Menzenberger Straße;

Dienstag, 08.05.2018: in Rüngsdorf Karl-Finkelnburg-Straße, in Bad Honnef Rhöndorfer Straße, in Bellinghausen Zweikreuzenweg und in Bonn Adenauerallee;

Mittwoch, 09.05.2018: in Bad Godesberg Zanderstraße und August-Bebel-Allee, in Kessenich Karl-Barth-Straße und in Meckenheim Wormersdorfer Straße;

Freitag, 11.05.2018: in Impekoven B 56, in Oberbachem Dreikönigenstraße, in Rösberg Metternicher Straße und in Hersel Elbestraße.

Kurzfristige Kontrollen können im gesamten Kreis-/Stadtgebiet hinzukommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell