POL-BN: Die Messstellen unserer Geschwindigkeitskontrollen vom 05.03.2018 bis zum 09.03.2018

Bonn (ots) - Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei an folgenden Tagen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 05.03.2018: In Königswinter auf der Oelinghovener Straße (Stieldorf), in Königswinter auf der L268 (Sandscheid), in Bornheim auf der Bahnhofstraße (Sechtem) und in Bonn auf der Pützchen Chaussee (Forsthaus).

Dienstag, 06.03.2018: In Königswinter Oelinghoven (Alt Oelinghoven), in Bad Godesberg auf der Deutschherrenstraße, in Beuel auf der Maarstraße und in Bonn auf der Spreestraße (Ippendorf).

Mittwoch, 07.03.2018: In Bornheim auf der L182 (Rankenberg), in Beuel auf L16, Niederkasseler Straße (Vilich), in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße und in Hardtberg auf dem Ippendorfer Weg(Lengsdorf).

Donnerstag, 08.03.2018: In Bad Godesberg auf der Deutschherrenstraße, in Hardtberg auf der Röckumstraße (Endenich), in Bad Honnef auf der L247 (Rottbitze) und in Bornheim auf der Bahnhofstraße (Sechtem).

Freitag, 09.03.2018: In Königswinter auf der Siebengebirgsstraße (Thomasberg), in Königswinter auf der L268, Abs. 4, km 0,4 (Kloster Heisterbach), in Bonn auf der Graurheindorfer Straße und in Bad Godesberg auf B9, Mainzer Straße (Mehlem).

Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamtem Kreis-/Stadtgebiet gerechnet werden.

