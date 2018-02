POL-BN: Zwei Einbrüche in Beuel-Mitte - Zeugen gesucht

Bonn (ots) - Am Dienstag, 27.02.2018, ereigneten sich in Beuel-Mitte zwei Einbrüche in der Dunantstraße und der Rudolf-Hahn-Straße.

Im Zeitraum von 08:15 Uhr bis 13:30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln der Haustüre Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Dunantstraße. Ebenfalls durch Aufhebeln der Türe gelangten die Einbrecher dann in eine Wohnung des Hauses. Dort angekommen durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zwischen 17:30 Uhr und 21:05 Uhr brachen Unbekannte auch in ein Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Hahn-Straße ein. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür einer Wohnung auf und durchsuchten die Räume nach geeignetem Diebesgut. Die Täter entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld, ein Tablet und Damenoberbekleidung.

In beiden Fällen gelang den Tätern die unerkannte Flucht vom Tatort. Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat nach erfolgter Spurensicherung die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden darum gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

