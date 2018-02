POL-BN: Königswinter: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Königswinter: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise unter 0228/150 Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Montag (26.02.2018) in eine Wohnung in Königswinter ein.

Im Tatzeitraum von 11:00 Uhr bis 17:45 Uhr verschafften sich die Einbrecher auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus auf der Remigiusstraße. Im Treppenhaus traten sie eine Wohnungstür im zweiten Stock auf und entwendeten aus den Wohnräumen Bargeld, Schmuck sowie ein Handy. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Ort des Geschehens.

Das Kriminalkommissariat 34 hat nach erfolgter Spurensuche die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

Die Polizei berät Sie gerne, wie Sie sich besser vor Einbrüchen schützen können. Informationen finden Sie online unter: https://bonn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-wie-schuetze-ich-haus-und-wohnung.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell