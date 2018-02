POL-BN: 31-jähriger Ladendieb in der Innenstadt festgenommen - Richter erließ Untersuchungshaftbefehl

Bonn (ots) - Am Samstagabend (24.02.2018) gegen 18:00 Uhr wurden der Einsatzleitstelle der Polizei zwei verdächtige Personen auf einem Parkplatz an der Oxfordstraße gemeldet. Als sich die alarmierten Streifenwagen den Personen näherten, ergriffen diese sofort die Flucht. Ein 31 jähriger konnte durch die Polizeibeamten gestellt werden, während der zweite Verdächtige flüchten konnte. Beide Tatverdächtige hatten augenscheinlich zuvor Sicherheitsetiketten von Textilwaren entfernt. Das mutmaßliche Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro wurde sichergestellt. Der 31-jährige Mann, der bereits einen Tag zuvor wegen eines Ladendiebstahls aufgefallen war, wurde festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Das Amtsgericht Bonn erließ auf Betreiben von Polizei und Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

