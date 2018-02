POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Wohnungseinbrüche am Wochenende - Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots) - Am vergangenen Wochenende versuchten Einbrecher in drei Fällen in Häuser und Wohnungen in Plittersdorf einzudringen. Zweimal gelang es ihnen, in einem Fall scheiterten sie an einer gut gesicherten Terrassentüre.

Bereits am Freitag (23.02.2018) hebelten die Unbekannten zwischen 18:15 Uhr und 20:10 Uhr die rückwärtig gelegene Terrassentüre einer Doppelhaushälfte in der Friesenstraße auf und gelangten ins Innere. Sie durchsuchten die Räume und entkamen unbemerkt. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck.

Am Samstag (24.02.2018), gegen 12:00 Uhr, stellte der Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Straße "Am Büchel" Hebelspuren an der Terrassentüre seiner Wohnung fest, die am Vortag gegen 12:00 Uhr noch unbeschädigt war. Ins Objekt war niemand gelangt.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 10:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr, brachen Unbekannte außerdem in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Suebenstraße ein. Auch hier wurde ein Fenster auf der Hausrückseite aufgehebelt. Mit dem Diebesgut in Form von Bargeld und Schmuck flüchteten die Einbrecher unerkannt vom Tatort.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen und bittet daher um Hinweise: Wer hat im Zusammenhang mit den geschilderten Einbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell