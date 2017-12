POL-BN: Wachtberg-Villip: Wohnungseinbrecher unterwegs / Polizei ermittelt

Die Bonner Polizei appelliert zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 alarmieren! Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Am Montag, 25.12.2017, wurden der Polizei ein versuchter und ein vollendeter Wohnungseinbruch in Wachtberg-Villip gemeldet. An der Straße Auf dem Äckerchen hatten Unbekannte in der Zeit vom 24.12.2017, 17 Uhr bis zum 25.12.2017, 09.00 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgebrochen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Haus nach Bargeld und Wertgegenständen. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. An der Straße "Alter Schützenstand" stellte ein Hausbesitzer am 25.12.2017, gegen 15.10 Uhr, Hebelspuren an einem Fenster fest. In diesem Fall waren die Täter nicht in das Gebäude gelangt. In beiden Fällen hat die Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer am 24. oder 25.12.2017 verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wachtberg-Villip gesehen hat, wird gebeten, dies unter der Rufnummer 0228/ 150 den Ermittlern des Kriminalkommissariats 34 mitzuteilen. Die Bonner Polizei appelliert zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 alarmieren! Informationen hierzu und eine kompetente Beratung erhalten Interessierte kostenlos vom Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Bonner Polizei. Die nächste Gruppenveranstaltung zum Einbruchschutz findet am 08.01.2018 um 18:30 Uhr im Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn statt. Interessierte werden um Anmeldung unter 0228/15-7676 gebeten. Informationen auch auf: https://bonn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-wie-schuetze-ich-haus-und-wohnung

