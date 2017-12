Bonn (ots) - Bonn-Castell: Aufmerksamer Zeuge ermöglicht Festnahme / Autoknacker kamen nicht weit

Am 24.12.2017, gegen 07:40 Uhr, bemerkte ein 40-jähriger Anwohner zwei Unbekannte, die sich an einem auf der Römerstraße abgestellten Lieferwagen zu schaffen machten. Über die 110 alarmierte er die Einsatzleitstelle der Polizei, welche umgehend mehrere Streifenwagenbesatzungen der Wachen Innenstadt und Ramersdorf zum Einsatzort entsandte. Beim Eintreffen der Streifenwagen gab einer der beiden "Langfinger" ohne Beute Fersengeld. Die Polizisten waren aber schneller und konnten ihn wenig später stellen und festnehmen. Der zweite Mann konnte noch am Mercedes Sprinter gestellt und festgenommen werden.

Die Überprüfung der Beiden ergab, dass sie alkoholisiert waren (0,88 und 1.74 Promille). Ihnen wurden in der Folge Blutproben entnommen. Ein 20-jähriger Täter war ohne festen Wohnsitz und gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen räuberischem Diebstahl aus Leipzig vor. Er wurde noch im Laufe des Heiligen Abends einem Haftrichter vorgeführt, der den Mann in Haft schickte. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Für ihn sicherlich keine "schöne Bescherung".

Der zweite Festgenommene, ein 19-jähriger aus Düren, wurde durch Mitarbeiter der Kriminalwache vernommen. Da er einen festen Wohnsitz nachweisen konnte, durfte er die Dienststelle nach Abschluss der ersten Maßnahmen verlassen. Auch gegen ihn wird nun wegen versuchtem Diebstahl aus Kraftfahrzeugen ermittelt.

Die Bonner Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein Auto kein geeigneter Ort zur Aufbewahrung von Wertgegenständen ist. Geben Sie Autoknackern keine Chance, lassen Sie persönliche Gegenstände nicht in ihrem Auto! (Grä)

