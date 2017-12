Bonn (ots) - Bad Honnef: Alkoholisierter Radfahrer gestürzt - Schwere Kopfverletzungen

Am 24.12.2017, gegen 16:35 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger aus Bad Honnef mit seinem Pedelec den Fuß- und Radweg der Rheinpromenade in nördlicher Richtung. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und geriet nach links auf den angrenzenden Grünstreifen. Der junge Mann verlor dadurch die Kontrolle, stürzte und schlug mit Kopf und Gesicht auf den Asphalt. Durch eine 60-jährige Zeugin wurden umgehend Notarzt und Rettungsdienst verständigt. Diese kümmerten sich um den zeitweise bewusstlosen Radfahrer, der zur Unfallzeit keinen Helm trug. Der Zweiradfahrer erlitt durch den Sturz u. a. Gesichtsfrakturen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er den Heiligen Abend stationär verbringen musste.

Polizisten der Polizeiwache Ramersdorf nahmen den Unfall auf und bemerkten Alkoholgeruch bei dem Verunfallten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille, woraufhin in der Folge eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad stellten sie zur Eigentumssicherung sicher. Die weitere Sachbearbeitung wird durch das Verkehrskommissariat Ramersdorf übernommen. (Grä)

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell