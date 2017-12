Bonn (ots) - Bornheim-Hersel: Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Hersel

Am 24.12.2017, gegen 21:15 Uhr, befuhr eine 43-jährige Autofahrerin die Elbestraße aus Bonn kommend in Richtung Köln. Dabei ließ sich die ortsunkundige Kölnerin nach eigenen Angaben von ihrem Navigationsgerät ablenken und fuhr vermutlich bei Rotlicht in die Kreuzung zur Moselstraße ein. Dabei übersah sie eine 30-jährige aus Alfter, welche von rechts kommend bei Grünlicht die Moselstraße in Richtung Alfter befuhr.

Im Kreuzungsbereich stießen der VW Golf der 43-Jährigen und der Ford Focus zusammen. Beide Fahrzeuge hatten nach dem Unfall nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Die Polizisten aus Bornheim und Duisdorf, die den Verkehrsunfall aufnahmen, schätzten den Gesamtschaden auf 10.000 EUR.

Die 30-Jährige und ihre zwei 10- und 11-jährigen Töchter, die sich auf der Rückbank des Ford Focus befanden, wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die weitere Sachbearbeitung wird durch das Verkehrskommissariat Meckenheim übernommen. (Grä)

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell